OKÜ'de, Belgesel Gösterimi ve Söyleşi

Osmaniye Karaçay Gençlik Spor Kulübü ile birlikte OKÜ Rektörlük Büyük Salonda, ortak amaç doğrultusunda bir araya gelinerek daha çok gönüllüye ulaşabilmek için yapılan etkinliğe, Osmaniye Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy, Osmaniye Kadın Platformu Başkanı Ebru Aksoy ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.Salon girişinde Osmaniye Karaçay Gençlik Spor Kulübü minik oyuncularının yer aldığı resimler sergilendi. İlk olarak çocukların ve gençlerin umut dolu, mücadele dolu, başarma azmi ile sevgi ve saygı dolu yaşam hikâyesinden oluşan ve TRT Belgesel kanalında da yayınlanan, "Şampiyon Olmasak da” isimli belgesel gösterimi yapıldı. İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan belgesel gösterimi sonunda söyleşiye geçildi. Söyleşiye konuşmacı olarak, Gazeteci Mustafa Düzenli, Karaçay Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Karabay, Drama eğitmeni ve Tiyatrocu Muhammet Kürltüloğlu ve Genç Yeşilay Kulübü Başkanı Edanur Alakel katıldı. Salonu dolduran öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine sorularını yöneltmesinin ardından, etkinlik kayıt alınmasıyla sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE