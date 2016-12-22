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Bugün 17:02 TSİ- Osmaniye

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı

Osmaniye'deki Suriyelilerden Halep için basın açıklaması.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde okuyan Suriyeli öğrenciler, Halep'teki katliama dikkat çekmek için Karacaoğlan Yerleşkesi'nde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Suriye'nin en eski şehirlerinden birisinin Halep olduğu belirten öğrenciler, "Halep'e bir baksak, okullar, hastaneler, evler yerle bir edildi. Bununla da yetinmediler kadınlar, çocuklar açlığa ve susuzluğa mahkûm edildiler." diye konuştular. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Harun Camuz, "Dünyanın insanları, duyguları ve insanlık nerede?" diye başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Düşmanın saldırısının en büyük sebebi Müslümanların toplumdan ayrılması, Allah’ın kitabından uzaklaştırılmak istenmesidir. Bugün Suriye’deki masum çocukların hayalleri ve umutları toprak altına gömüldü. Suçları nedir, hayalleri neden gömüldü? Halep’te yaşanan felaket dünya tarihinde hiç yaşanmamıştır. Bütün Dünya bu yaşananları gözleriyle görüyor ama susuyor. Ne kadar da açıklama yapsak Halep’te olanı anlatmaya kelimeler yetmez. Dünya Müslümanlarına sesleniyorum. Allah’ın hesabı var. Halep’e el uzatın, yardım edin. Herkesten dua bekliyoruz."

Bugün 17:02 TSİ - Osmaniye 14 Okunma

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