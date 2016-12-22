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Cezaevinde rahatsızlanan mahkum, kaldırıldığı hastanede öldü

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesindeki cezaevinde kalp krizi geçiren mahkum öldü.

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesindeki, T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan hükümlü 65 yaşındaki İ.T., kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve 21 aralı günü saat 13.00'da rahatsızlanan İ.T., idarenin haber verdiği 112 Acil Servisi Ambulansı tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.T., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopside İ.T'nin kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilirken, Cumhuriyet Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Bugün 17:05 TSİ - Osmaniye 280 Okunma

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