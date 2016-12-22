Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı

840 dekar alanda uygulanacak projenin, yem bitkisi yetiştiriciliğinin ve meranın mevcut bitki örtüsünün geliştirilmesi, hayvan yetiştiriciliğinde çok önemli bir yer tutan kaba yem üretiminin arttırılması, meraların amenajman planlarına göre otlatılması, üreticilere yem bitkileri ve hayvancılıkla ilgili yeni teknik bilgi ve beceriler kazandırılarak hayvancılığın kârlı bir şekilde yapılması amacıyla hazırlandığı kaydedildi. Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte hazırlanan "Değirmenocağı köyü Mera Islah ve Amenajman Projesinin 2016-2020 yıllarında uygulanacağı öğrenildi. Proje uygulanacak sahanın 404 dekarında yem bitkileri karışımı ekilerek suni mera tesis edilip, 436 dekar alanda ise otlatmayı planlama çalışması yapılacağı belirtilirdi. Proje kapsamında mera ile tarla sınırlarını ayırmak için hendek kazıldığını kaydeden İl Müdürü İbrahim Sağlam, "2016 yılı içinde 15 ton, yüzde 18-46 DAP gübresi alınarak meraya atılmıştır. Suni mera yapılacak 404 dekar alana kamışsı yumak, çok yıllık çim, ak üçgül, yonca, kılçıksız brom, iskenderiye üçgülü ve tek yıllık çim olmak üzere 7 çeşit Yem Bitkisi karışımı yapılarak tohum ekimi yapılmıştır. Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında otlatmayı planlama, gübreleme, temizlik biçimi, hendek açımı yapılacaktır. Otlatma sistemi içindeki 3 adet parsele ayrılmış meralarda, 10'ar günlük dönemler halinde otlatma mevsimi boyunca otlatma kapasitesinde yer alan BBHB’ne eşdeğer hayvan otlatılacaktır. Otlatma süresi 150 gündür. Suni merada birinci ve ikinci yıl kesinlikle otlatma yapılmayacak, biçim yapılacaktır. Daha sonraki yıllarda otlatmaya açılacaktır."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE