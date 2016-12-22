Başak Gazetesi | Osmaniye
12° OSMANİYE
Bugün 17:45 TSİ- Osmaniye

Başkan Tarhan Servis Şoförleri İle Bir Araya Geldi

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, ilçemizdeki servis ve toplu taşıma araç sahipleri ile bir araya geldi.

Sülemiş Turistik Tesislerinde sabah kahvaltısında Servis ve Toplu taşıma şoförleri ile bir araya gelen Başkan Tarhan, toplu taşıma araç sahiplerinin sıkıntılarını ve şikayetlerini dinlediklerini söyleyerek şunları kaydetti;

“ İlçemizde faaliyet gösteren ve toplantımıza iştirak eden şoförlerimizin istek ve şikayetlerini dinledik. Yol ve yola giren ağaçların servis şoförleri için sorun oluşturduğu tarafımıza bildirildi. Arkadaşlarımızın isteği üzerine trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yola giren ağaçların tehlikesiz hale getirilmesi için çalışma başlatacağız. Ayrıca şehir içi dolmuşlarımızın kullandığı yolları bundan önce yaptık. Yeni güzergahları da yapacağız. Servisçilerimizin sorunlarını çözmek için bir araya geldik. İnşallah kısa bir süre içerisinde bütün sorunları çözmüş olacağız” dedi.

Bir süre servisçileri dinleyen Başkan Tarhan, çözüm odaklı her taşın altına elimizi koyarız diyerek, biz hizmet için varız dedi.

Bugün 17:45 TSİ - Osmaniye 0 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı mask

Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı

Suriyeli öğrenciler, Halep katliamına sessiz kalmadı mask

Suriyeli öğrenciler, halep katliamına sessiz kalmadı

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

Osmaniye Ülkü Ocaklarından Halep konulu söyleşi mask

Osmaniye ülkü ocaklarından halep konulu söyleşi

Apartman Dairesini Kızılay’a Bağışlayan B. Sait Gülcan İçin Mevlit Okutuldu mask

Apartman dairesini kızılay’a bağışlayan b. sait gülcan için...
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
242. şehimizi de Kayseri'de verdik mask

242. şehimizi de kayseri'de verdik

Osmaniye - Zorkun Teleferik Projesi Hayata Geçiyor.. mask

Osmaniye - zorkun teleferik projesi hayata geçiyor..

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi mask

Düldül'deki yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

15 yaşındaki Suriyeli çocuk hamile çıktı! mask

15 yaşındaki suriyeli çocuk hamile çıktı!

OKÜ'de, Belgesel Gösterimi ve Söyleşi mask

Okü'de, belgesel gösterimi ve söyleşi

Şiddetli fırtına Osmaniye'de çatıları uçurdu mask

Şiddetli fırtına osmaniye'de çatıları uç...

Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim mask

Diyaliz çalışanlarına enfeksiyon eğitim

Hayalet gemi yine firar etti! mask

Hayalet gemi yine firar etti!

Başkan Eroğlu'nun Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı mask

Başkan eroğlu'nun sarıkamış şehitlerini...

Oda ve Borsa yöneticilerinden Emniyet Müdürü'ne ziyaret mask

Oda ve borsa yöneticilerinden emniyet mü...

Osmaniye Konaklama Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı mask

Osmaniye konaklama tesisi inşaatında son...

Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 554
GİRİŞ YAP KAYIT OL