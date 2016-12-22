Başkan Tarhan Servis Şoförleri İle Bir Araya Geldi

Sülemiş Turistik Tesislerinde sabah kahvaltısında Servis ve Toplu taşıma şoförleri ile bir araya gelen Başkan Tarhan, toplu taşıma araç sahiplerinin sıkıntılarını ve şikayetlerini dinlediklerini söyleyerek şunları kaydetti;

“ İlçemizde faaliyet gösteren ve toplantımıza iştirak eden şoförlerimizin istek ve şikayetlerini dinledik. Yol ve yola giren ağaçların servis şoförleri için sorun oluşturduğu tarafımıza bildirildi. Arkadaşlarımızın isteği üzerine trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yola giren ağaçların tehlikesiz hale getirilmesi için çalışma başlatacağız. Ayrıca şehir içi dolmuşlarımızın kullandığı yolları bundan önce yaptık. Yeni güzergahları da yapacağız. Servisçilerimizin sorunlarını çözmek için bir araya geldik. İnşallah kısa bir süre içerisinde bütün sorunları çözmüş olacağız” dedi.

Bir süre servisçileri dinleyen Başkan Tarhan, çözüm odaklı her taşın altına elimizi koyarız diyerek, biz hizmet için varız dedi.