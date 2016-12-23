Osmaniye veteranlar spor kulübü, kayseri'yi ağırlıyor

Osmaniye Veteranlar Spor Kulübü Başkanı Ali Atmaca, Korkut Ata Üniversitesi stadyumunda oynanacak olan, dostluk bağlarının güçlenmesi, gençlere sporun vazgeçilmezliğinin ve birlik beraberliğin gösterilmesi açısından önem taşıyan maça tüm sporseverleri davet etti. Başkan Ali Atmaca, "Orta Anadolu Masterler Federasyonuna bağlı olmakta ve Orta Anadolu Masterler Ligi A grubunda mücadele etmekteyiz. Pazar günü OKÜ Stadyumunda 38 Kayseri Masterlerle takımı ile maçımız olacaktır. Bu bağlamda, Kayseri'deki yaşanan üzücü terör olayı nedeni ile Kayseri'den ilimize gelen arkadaşlarımıza Osmaniye olarak sahip çıkma noktasında halkımızı ,tüm spor severleri ve sivil toplum kuruluşlarını birlik beraberlik mesajı verilmesi konusunda maça davet ediyoruz. Biz orada bir arada olmak istiyoruz." diye konuştu.