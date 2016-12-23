Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Cihan için mevlit okutuldu

Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınlarında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Cihan ve tüm şehitler için mevlidi şerif okutuldu.Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesine bağlı Karayiğitli Köyünde okutulan Mevlit programının ardından, İlçe Müftüsü Ramazan Sancak ve tüm ilçe müftülüğü personelleri tarafından, Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Cihan ve tüm şehitler ile ebediyete intikal eden merhum gazilerin ruhu için dua edildi. Daha sonra misafirlere yemek ikram edilmesi ile program sona erdi. Şehidin babası Muhterem Cihan ve 15 yaşındaki kardeşi Osman Cihan ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Karayiğitli Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesinde okutulan mevlidi şerif programına İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, Kamu Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE