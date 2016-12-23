Başak Gazetesi | Osmaniye
17° OSMANİYE
Dün 17:05 TSİ- Osmaniye

Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Cihan için mevlit okutuldu

Kayseri'deki bombalı saldırıda Şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Cihan için mevlit okutuldu

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınlarında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Cihan ve tüm şehitler için mevlidi şerif okutuldu.Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesine bağlı Karayiğitli Köyünde okutulan Mevlit programının ardından, İlçe Müftüsü Ramazan Sancak ve tüm ilçe müftülüğü personelleri tarafından, Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Cihan ve tüm şehitler ile ebediyete intikal eden merhum gazilerin ruhu için dua edildi. Daha sonra misafirlere yemek ikram edilmesi ile program sona erdi. Şehidin babası Muhterem Cihan ve 15 yaşındaki kardeşi Osman Cihan ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Karayiğitli Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesinde okutulan mevlidi şerif programına İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, Kamu Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:05 TSİ - Osmaniye 106 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Sağlık çalışanlarına, çocukluk çağı ruhsal hastalıkları eğitimi mask

Sağlık çalışanlarına, çocukluk çağı ruhsal hastalıkları eğit...

Osmaniye'de avcılara AVBİS sistemi anlatıldı mask

Osmaniye'de avcılara avbis sistemi anlatıldı

ODH'de bir ilk: Kök hücre nakli ile tedavi edildiler mask

Odh'de bir ilk: kök hücre nakli ile tedavi edildiler

Kedilere dikkat! Soğuk havalarda, kaportaya vurmadan aracınızı çalıştırmayın mask

Kedilere dikkat! soğuk havalarda, kaportaya vurmadan aracını...

Osmaniye Veteranlar Spor Kulübü, Kayseri'yi ağırlıyor mask

Osmaniye veteranlar spor kulübü, kayseri'yi ağırlıyor

Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı mask

Osmaniye'de, yem bitkisi tohum ekimi yapıldı
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 553
Osmaniye'de gece sallandı mask

Osmaniye'de gece sallandı

243 şehidimizde Ramazan Karaca oldu mask

243 şehidimizde ramazan karaca oldu

Cezaevinde rahatsızlanan mahkum, kaldırıldığı hastanede öldü mask

Cezaevinde rahatsızlanan mahkum, kaldırıldığı hastanede öldü

15 yaşındaki Suriyeli çocuk hamile çıktı! mask

15 yaşındaki suriyeli çocuk hamile çıktı!

Osmaniye - Zorkun Teleferik Projesi Hayata Geçiyor.. mask

Osmaniye - zorkun teleferik projesi hayata geçiyor..

İmam Hatip Okulunda ilahi ve ezgi dinletisi mask

İmam hatip okulunda ilahi ve ezgi dinlet...

Sağlık çalışanlarına, çocukluk çağı ruhsal hastalıkları eğitimi mask

Sağlık çalışanlarına, çocukluk çağı ruhs...

Osmaniye'de Analig Hentbol çeyrek final heyecanı mask

Osmaniye'de analig hentbol çeyrek final...

Vali Al'a komutanlardan ziyaret mask

Vali al'a komutanlardan ziyaret

Osmaniye'de avcılara AVBİS sistemi anlatıldı mask

Osmaniye'de avcılara avbis sistemi anlat...

Bakanlık yetkilileri, genç çiftçileri ziyaret etti mask

Bakanlık yetkilileri, genç çiftçileri zi...

ODH'de bir ilk: Kök hücre nakli ile tedavi edildiler mask

Odh'de bir ilk: kök hücre nakli ile teda...

Toprakkale Kaymakamı Maraşlı'ya veda yemeği mask

Toprakkale kaymakamı maraşlı'ya veda yem...

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 553
GİRİŞ YAP KAYIT OL