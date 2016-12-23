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Dün 17:07 TSİ- Osmaniye

"El emeği el birliği" projesi ile öğrenilecekler

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)"El emeği el birliği" projesi yaptılar.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Kadın ve Aile Koordinatörü Tuğba Öner, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler, el işleri gibi farklı içeriklerdeki kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması için "El emeği el birliği" projesini hazırladıklarını söyledi. Bir çok değerlerin ata dededen öğrenilmediği için unutulup gittiğini belirten Öner, "Proje sayesinde, özellikle geleceğin ve şimdinin kadınları, anne adayları, unutulan bu değerleri "el emeği el birliği" projesi ile kültürümüzde mutfağımızda unutulmaya yüz tutmuş yöresel ev yemekleri, el işleri gibi farklı içeriklerdeki değerleri uygulamalı şekilde büyüklerimizden öğreneceğiz." dedi. Her ay farklı bir faaliyet üzerinde durulacağını ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin uygulamalı olarak öğrenileceğini kaydeden Öner, "Bu kapsamda ilk faaliyetimiz turşu yapmak olacak. Son on yılda marketlerde turşu suyu satılıyor ve siz sadece malzemeleri içine atıyorsunuz. Sebebi yeni nesil turşu yapmayı, suyunu tuzunu sirkesini ayarlamayı bilmiyor. Bu proje ile turşu yapmanın inceliklerini işin ehli olan büyüklerimizden öğreneceğiz. Sonraki faaliyetler el işi, oya işleme, yöresel yemekler, dikiş nakış gibi faaliyetler olacak." diye konuştu.

 

Dün 17:07 TSİ - Osmaniye 28 Okunma

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