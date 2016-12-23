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Dün 17:10 TSİ- Osmaniye

Kedilere dikkat! Soğuk havalarda, kaportaya vurmadan aracınızı çalıştırmayın

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, araç sahiplerini uyardı.

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Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, havaların soğuk geçtiği şu günlerde, özellikle kedilerin sıcaklığı sebebiyle araçların kaportalarında uyuduklarını belirterek, sürücülerin kaportaya vurmadan önce araçların çalıştırılmamasını istedi. Dışarıda ki sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde sığınacak yer aradıklarını belirten Laçinbala, "Kediler araçların motor kısmı sıcak olduğu için içine girmekteler. Bu nedenle sürücülerimiz sabahları araçlarına binmeden önce motor kaputunu açıp bakmalıdırlar yada marşa basmadan önce kornaya veya kaputuna birkaç kere vurulmalı. Eğer soğuk geceden, sıcak motorunuza sığınmış bir kedi varsa uyanır ve korkarak uzaklaşır. Bunlara dikkat edilmezse araçların sıcak motoruna yerleşen kediler motorun çalışmasıyla birlikte maddi zarara yol açabildiği gibi kedinin telef olmasıyla birlikte büyük bir vicdan azabına da neden olup tüm gün yada hatta rezil geçebilir." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:10 TSİ - Osmaniye 48 Okunma

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