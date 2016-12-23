243 şehidimizde ramazan karaca oldu

Osmaniye Jandarma'da görevli Uzman Çavuş Ramazan Karaca, Fırat Kalkanı Harekatında şehit oldu.

El- Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ saldırısında yaralanan 33 askerden birisi olan Ramazan Karaca'nın evli ve 1 çocuğu olduğu öğrenildi.

Şehidimizin cenazesinin memleketi Kırşehir'e gönderileceği belirtiliyor.