243 şehidimizde ramazan karaca oldu

Osmaniye Jandarma'da görevli Uzman Çavuş Ramazan Karaca, Fırat Kalkanı Harekatında şehit oldu.
El- Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ saldırısında yaralanan 33 askerden birisi olan Ramazan Karaca'nın evli ve 1 çocuğu olduğu öğrenildi.
Şehidimizin cenazesinin memleketi Kırşehir'e gönderileceği belirtiliyor.
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