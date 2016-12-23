Toprakkale Kaymakamı Maraşlı'ya veda yemeği

İlçede 1,5 yıldır görev Kaymakam Maraşlı için Gala Tesislerinde düzenlenen programa, Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Şehit ve Gazi aileleri, kurum ve daire Amirleri, kaymakamlık personelleri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı. Yemeğin ardından Yazı İşleri Müdürü Aysel Temel, konuşmasında, ""Geçen 1,5 yıl boyunca devleti temsil eden Kaymakamımızla çok uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Hanımefendi Arzu Güleryüz Maraşlı'ya da "Hayatın Anlamı Kitap" Projesi Koordinatörlüğünü üstlenerek vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür ederim. Umarım yeni görev yerinde başarılı olur ve her zaman burada kendilerini misafir etmekten sevinç duyarız. Kendisini tanıdığımız için çok memnunuz." dedi.Milletvekili Suat Önal ise Kaymakam Maraşlı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.Kaymakam Mehmet Maraşlı da Toprakkale'de görev yapmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu, yoğun ama güzel bir görev süresi geçirdiğini ifade ederek, davete icap eden tüm konuklara teşekkür etti. Program Kaymakam Mehmet Maraşlı'ya hediye ve plaket takdim edilmesi sonrasında hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE