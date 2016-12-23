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Dün 17:56 TSİ- Osmaniye

ODH'de bir ilk: Kök hücre nakli ile tedavi edildiler

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ilk kez Kök hücre nakli ile tedavi edildiler

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Osmaniye Devlet Hastanesi'nde (ODH) ilk kez, periferik arter hastalığı adı verilen bacaklara giden atar damarların daralması veya tıkanmasıyla oluşan hastalığın, kök hücre nakliyle tedavisi yapıldı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak hizmet vermekte olan Osmaniye Devlet Hastanesi, başarılı hizmetlere imza atmaya devam ediyor.Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ahmet Çakallıoğlu ve ekibi tarafından; Periferik arter hastalığında operasyon şansı kalmayan hastalara, tek tedavi seçeneği olan "Kök Hücre İmplantasyonu KVC" operasyonu, ameliyathane ve Yoğun bakım Ünitesinde başarı ile gerçekleştirildi.

 

 

Dün 17:56 TSİ - Osmaniye 180 Okunma

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