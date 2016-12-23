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Dün 17:58 TSİ- Osmaniye

Bakanlık yetkilileri, genç çiftçileri ziyaret etti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, yetkilileri, genç çiftçileri ziyaret etti

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genç Çiftçi Koordinatörü Ali Bolat, Mühendisler Duran Ercan ve Mehmet Emin Kameroğlu Osmaniye'de genç çiftçileri ziyaret ettiler. Bakanlık tarafından 2016 yılında uygulanmaya başlanan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında Osmaniye'de yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve Genç Çiftçilerin sorunlarını dinlemek üzere gerçekleştirilen ziyarette çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunuldu. Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine ilişkin karara dayanılarak hazırlan Genç Çiftçi Projelerinden Osmaniye'de 112 adet Hayvansal Üretim, 47 adet Bitkisel Üretim ve diğerleri olmak üzere toplamda 159 Adet projenin uygun görüldüğü kaydedildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sağlam, Osmaniye'de 19 Büyükbaş ve 15 Küçükbaş hayvancılık projesi olmak üzere toplam 34 Genç Çiftçinin hayvanlarının teslim edildiğini belirtti. Sağlam, "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projeleri dışında Kendilerine verilen süre içerisinde projelerini tamamlayan 39 Genç Çiftçinin hibe ödemeleri yapılmıştır." dedi. Ziyaretlerin ardından bakanlık görevlilerine İl Müdürlüğü Çukurova Toplantı Salonunda yıl sonuna Yapılan çalışmalar hakkında sunum ve video gösterisi yapıldı. Ardından hibe alarak işletme kuran genç çiftçilerin projeleri yerinde ziyaret edilerek bilgi verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:58 TSİ - Osmaniye 56 Okunma

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