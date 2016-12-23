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Dün 18:00 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de avcılara AVBİS sistemi anlatıldı

Osmaniye'de, avcı derneklerine yönelik olarak Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde, Orman ve Su İşleri 7'nci Bölge Müdür Yardımcısı Yüksel Abidinoğlu başkanlığında ki toplantıya; Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Mehmet Yüksel Çevirgen, Şube Müdürü Nuri Yılmaz, Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin, Teknik Personel, av koruma memurları ile Avcılık Dernek Başkanları ve üyeleri katıldı.AVBİS'in kullanımı ile alakalı olarak katılımcıların görüş ve talepleri değerlendirildiği toplantıda, av sezonu, avlanma kotaları, AVBİS sistemine giriş ve avlanma yapılacak avlaklarda rezervasyon işlemleri hakkında bilgiler sunuldu. Toplantı soru, cevap bölümüyle sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

 

Dün 18:00 TSİ - Osmaniye 57 Okunma

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