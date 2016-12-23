Osmaniye'de avcılara AVBİS sistemi anlatıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde, Orman ve Su İşleri 7'nci Bölge Müdür Yardımcısı Yüksel Abidinoğlu başkanlığında ki toplantıya; Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Mehmet Yüksel Çevirgen, Şube Müdürü Nuri Yılmaz, Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin, Teknik Personel, av koruma memurları ile Avcılık Dernek Başkanları ve üyeleri katıldı.AVBİS'in kullanımı ile alakalı olarak katılımcıların görüş ve talepleri değerlendirildiği toplantıda, av sezonu, avlanma kotaları, AVBİS sistemine giriş ve avlanma yapılacak avlaklarda rezervasyon işlemleri hakkında bilgiler sunuldu. Toplantı soru, cevap bölümüyle sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE