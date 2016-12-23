Vali Al'a komutanlardan ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ali Çardakçı ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Kerem Al’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz de bulundu.

Karşılamanın ardından, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ali Çardakçı, Valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kerem Al, daha sonra Valilik makamında Tümgeneral Ali Çardakçı ve Tümgeneral Hacı İlbaş ile bir süre görüştü.