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Dün 20:58 TSİ- Osmaniye

Vali Al'a komutanlardan ziyaret

Osmaniye Valisi Kerem Al'ı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ali Çardakçı ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Kerem Al’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz de bulundu.

Karşılamanın ardından, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ali Çardakçı, Valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kerem Al, daha sonra Valilik makamında Tümgeneral Ali Çardakçı ve Tümgeneral Hacı İlbaş ile bir süre görüştü.

Dün 20:58 TSİ - Osmaniye 47 Okunma

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