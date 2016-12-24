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Osmaniye'de Analig Hentbol çeyrek final heyecanı

Osmaniye'de Analig Hentbol çeyrek final heyecanı başladı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2016-2017 Anadolu Yıldızlar Ligi hentbol çeyrek final müsabakaları Osmaniye'de başladı.OKÜ Spor Salonunda Karaman ile Antalya arasında oynan ilk müsabaka çekişmeli geçti. Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final grup müsabakalarına 9 ilden 140 bayan ve 144 erkek olmak üzere toplam 284 sporcu katıldı. Açılış Seremonisinde konuşma yapan Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında buradasınız. Spor Genel Müdürlüğümüzün sporun yaygınlaştırılması ve altyapı sağlanması amacıyla başlattığı Anadolu Yıldızlar Ligi projesinde, Bu yıl bize Analig Hentbol çeyrek final müsabakaları verildi İlimizde sizleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 3 gün boyunca sürecek maçlarda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

 

Bugün 15:54 TSİ - Osmaniye 0 Okunma

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