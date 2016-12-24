Sağlık çalışanlarına, çocukluk çağı ruhsal hastalıkları eğitimi

Halk Sağlığı İl Müdürlüğüne bağlı Ruh Sağlığı Programları Birimi tarafından düzenlenen eğitimlere İl merkez ve ilçelerde görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda, Psikolog Naci Menet, Çocuk Gelişimci Merve Kara ve Sosyal Çalışmacı Ömer Doğan tarafından verilen eğitimlerde "Çocukluk Çağı Ruhsal Hastalıklarından Otizim", "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ve Mobbing nedir", "Kişiler üzerinde nasıl etkilere yol açar" konularında bilgilendirme yapıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE