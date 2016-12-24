İmam Hatip Okulunda ilahi ve ezgi dinletisi

Sanatçı Yusuf Karaburç ve Muharrem Şanaral'ın ilahiler, ezgilerle; Hakkı Yılmaz 'ın sunumuyla, sema gösterileriyle Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrenciler için program düzenlendi. Önce kız öğrencilere, ardından erkek ve kız öğrencilere karışık iki defa ilahi, ezgi dinletisi ve sema gösteriler sunuldu. Önder Gençlik Etkinliklerinin, Osmaniye'de bulunan beş İmam Hatip Lisesi ile altı İmam Hatip Ortaokulunda yapılmakta olduğu belirtildi. Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ömer Bahçeci şöyle konuştu: "1958 yılından bu yana ilk İmam Hatip mezunları ile kurulan derneğimizin genel merkezi İstanbul... Mili ve manevi değerlere sahip, Kur'an ahlakıyla yetişen ferasetli bir gençlik, ülkesini ileri en ileri gelişmiş ülkeler seviyesine götürmeyi hedefleyen bir gençlik için siz imam hatip öğrencilerinin ruhuna; birleştirici, uzlaştırıcı ruhuna ihtiyaç var...Bu vesileyle, geleceğimizin teminatı olan gençleri; sosyal, kültürel aktivitelerle buluşturmak arzusuyla bu tür etkinliklere devam edeceğiz." dedi.