Kızılay'dan 100 aileye malzeme yardımı

Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 100 aileye temizlik malzemesi dağıtıldı. Şube Başkanı İsmet İpek, Kızılay İstanbul Merter Şubesi tarafından gönderilen 30 koli muhtelif giyim eşyasının, başta merkez Kur'an Kursu öğrencileri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıttıldığını söyledi. İpek, ayrıca adının söylenmesini istemeyen bir şirket tarafından gönderilen 100 koli temizlik ürününün de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti. Başkan İpek şöyle devam etti: "Ülkemizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlara karşı mücadele ederken şehit düşen kahraman askerlerimizin ve polislerimizin ailelerine, ülkemize sığınan Suriyelilere yüce Allah'tan sabır diliyoruz. Kışın zor şartlarında yoksulluğa direnenlere de sabır diliyoruz. 1868 yılında "Vatana Muhabbet, Yaralı Askerlere Muavenet" sloganıyla kurulan Türk Kızılayı'nın misyonunu biz de "Aklımızda hep iyilik var" diyerek devam ettirmek istiyoruz." dedi.

HALEPLİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Suriye'de devam eden savaşın olumsuz şartlarında açlık ve sefaletle yaşamak zorunda kalan Haleplilerin zor günler geçirdiğini söyleyen Şube Başkanı İsmet İpek, onların yarasına merhem olmak amacıyla Kızılay Genel Başkanlığının başlattığı “Haleplileri Görmezden Gelmeyin” kampanyasının devam ettiğini belirterek kampanya hakkında bilgi verdi: "Kampanyaya destek olmak isteyenlerin tüm GSM operatörleri üzerinden “HALEP” yazıp 2868’e mesaj göndermeleri halinde 10TL bağışta bulunacakları gibi Kızılay sitesi üzerinden de bağışta bulunulabiliyor. Ayrıca istenirse yardımseverler Şubemize gelerek Halep için şartlı bağış yapabiliyor."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE