Vali Yardımcısı Balcı: Uyuşturucuya karşı büyük mücadele edeceğiz

Osmaniye Vali Yardımcısı Muammer Balcı, uyuşturucuya karşı çok büyük mücadele verileceğini belirterek, " Eğer biz bunu sağlayamazsak zaman, zaman geri dönüşümü mümkün olmayan sıkıntılar yaşarız." dedi. Osmaniye Valiliği İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu, Valilik Binası Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Muammer Balcı başkanlığında yapıldı. Toplantıda Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü Zübeyde Gündede alt kurul faaliyetlerini, kurul üyelerine sundu. Sunum sonrası konuşan Vali Yardımcısı Muammer Balcı gençlerin, bir spor dalıyla uğraşıyor olmasının bazı olumsuzluklardan uzak kalmasını sağlamakta olduğunu belirtti. Balcı, "Çeşitli bağımlılık yaratan sentetik uyuşturucu türleri devreye girmiş durumdadır. Somut olarak indirgendiğinde bu bağımlılık madde bağımlılığı tabi ki, ister istemez sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündemini de meşgul ediyor. Muhtemel tehlikeler ve riskler, sadece bireyi değil, bireyin temas halinde bulunduğu çevresini de etkilemektedir. Bu nedenle uyuşturucuyla mücadele politikalarının geliştirilmesi ve uygulamasında polisiye tedbirlerin yanı sıra okul, aile, sokak ve toplumun her düzeyinde alınacak tedbirler büyük önem taşımaktadır. Biz de bunun önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bir farkındalık toplantısı. Bununla ilgili çok büyük mücadele vereceğiz. Eğer biz bunu sağlayamazsak zaman, zaman geri dönüşümü mümkün olmayan sıkıntılarla yaşarız. Asayiş toplantılarında neredeyse ikinci gündem maddemiz uyuşturucuyla mücadele. Biz güvenlik tedbirlerini üst seviyede tutacağız." dedi.İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu yıl sonu toplantısı, katılımcı üye kurum ve kuruluşların da görüş ve önerileri alınarak sonlana erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE