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Engelli Öğrencinin İsteği Yerine Getirildi

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan engelilere verdiği sözü tuttu.

Kadirli’de engelli bir öğrenci Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’dan okula giderken kullandığı yolun kendisine zor anlar yaşattığını ve bu nedenle yeni açılan yolun yapılmasını istedi.

Şehit Orhan Gök Mahallesinde ikamet eden engelli bir öğrenci okula gidiş gelişlerde yeni açılan yolun kendisine zor anlar yaşattığını söyleyerek Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’dan yapılaması için talepte bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan engelli öğrencinin talebini geri çevirmeyerek Fen İşleri Müdürlüğünü harekete geçirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan yolda çalışmalarına başlayarak öğrencinin kullandığı yolu yaparak sorununu giderdi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan’a teşekkür eden Engelli öğrenci, yolun yapılmasına çok sevindiğini söyledi.

Bugün 16:14 TSİ - Osmaniye 0 Okunma

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