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ATTDER 112 ekibine yapılan saldırıyı kınadı

ATTDER Serinova Köyünde 112 ekiplerine yapılan saldırıyı bir basın açıklaması yaparak kınadı.

ATTDER Osmaniye İl Başkanı İlyas Yıldır, saldırı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"23.12.2016 tarihinde Serinova köyüne vaka çıkışı yapan Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz hasta yakınlarının sözel şiddetine maruz kalmıştır.

Ekibimiz ; çıktığı vaka’da hastayı değerlendirip gerekli ilk ve acil bakım yaptıktan sonra , hasta yakınlarının ambulansa 2.refekatçı alınması konusunda ısrarı ile karşılaşmışlardır . Ekibimiz Ambulans Refekatçı Onamı ile ilgili bilgi vermiş , tek hasta yakını alabileceklerini , bu hasta yakınının da 18 yaşından büyük olması gerektiğini belirtmişlerdir. Buna rağmen ısrarla hasta yakınları 18 yaşından küçük 2 .refekatçının ambulans ile gelmesini , yetmeyip ekibimize ağza alınmayacak derece de hakaretler , küfürler savurmuştur .Ayrıca ek olarak ‘’Devletin Paralı İtleri’’ şeklinde ithamda bulunarak Devletimize de hakaret etmişlerdir.

Ekibimizde Bulunan Att Tuğba TANRIKULU , ATT Özden DİKİCİ , Sürücü Nurettin TÜZER’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz .Ekibimiz konu ile ilgili suç duyurusunda bulunmuş ve beyaz kod bildirmiştir.

ATTDER Osmaniye İl Başkanı İlyas YILDIR , Yaşanan bu üzücü olayın ardından şu açıklamalarda bulunmuştur . 7 gün 24 saat halkımıza yardıma koşan , fedakarlık örnekleri gösteren , can kurtarmak için canını riske atan 112 personellerimize yapılan bu şiddeti kesin bir dil ile kınıyor ve hukuki anlamda gerekli çalışma ve takibin yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz

İlyas YILDIR ayrıca , Anayasamızın 125-131 maddeleri hakaret suçunu işleyen kişilerin ceza almasını öngörmektedir.Ayrıca , Çalışanlarımızın kamu görevlisi olması ve suçun bu görev sırasında işlenmiş olması hakaret suçunu nitelikli hale getirir ve zincirleme suç hükümleri devreye girer.

Ekibimize yapılan bu şiddetin gerekli ceza ile sonuçlanmasını talep ediyor , ekibimize birkez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz "

Bugün 14:37 TSİ - Osmaniye 140 Okunma

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