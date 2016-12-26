Öz Büro İş Sendikası şehitler için mevlit okuttu

Osmaniye'de, Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar,Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası (Öz Büro İş) tarafından yaşanan terör olayları sonucunda Vatan uğrunda şehit düşen polis ve mehmetçikler için mevlit okutuldu. Merkez Envar'ul Hamit Camii'nde okutulan Mevlid-i şerif ile şehitler için dualar edildi.

Sendika Başkanı Mustafa Kemal Taş, "Sendikamızın üyeleri ve Osmaniye Devlet Hastanesi Otomasyon personeli arkadaşlarımızın katkısı ile hain terör saldırıları sonucunda şehit olan kahraman polis ve askerlerimiz için mevlidi şerif programı düzenlenmiştir. Tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı dileriz. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin." dedi. Mevlit ve namaz sonrası cemaate tatlı ikramında bulunuldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE