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Dün 16:23 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Hasanbeyli İlçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.

Yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde bulunan ilçe ve köylerdeki hayatı da olumsuz etkiledi. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, karla kapanan Hasanbeyli'ye bağlı Sarayova, Karayiğitli, Culhalı, Kaypak, Aygır ve Karafenk köy yolunda Osmaniye İl Özel İdaresine bağlı ekipler sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalışma başlattı. Gireyder, loder ve jsb makineleriyle yapılan çalışmalar sonucunda kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar yeniden açıldı. Yapılan açıklamada, şu anda kapalı ilçe ve köy kapalı yolu bulunmamakta olduğu belirtilirken, buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Dün 16:23 TSİ - Osmaniye 159 Okunma

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