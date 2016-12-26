Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin faaliyetleri anlatıldı

Osmaniye Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı ve aynı zamanda Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz Sorumlusu Uzman Dr. Şemsi Soner Özdemir, sunumunda ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, pisik sosyal destek hizmetlerin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları bir ortamda sunulabilmesi için Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin kurulduğunu söyledi.

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün işbirliği içerisinde yürüttüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışmalarında, Kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve bireylere daha kaliteli hizmet sunulabilmesi amacıyla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Koordinasyon Kurul Toplantısı Devlet Hastanesi ek binasında bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde düzenlendi.

Toplantıya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ali Soydan, Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Serhat Bulut, Vali Celalettin Cerrah Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sultan Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Şube Müdürü Musa Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Şube Müdürü Ekrem Boran, Osmaniye Sosyal Hizmetler Merkezi MüdürüSaadet KılınçGölcü, Halk Sağlığı Müdürlüğünden Şube Müdürü Zübeyde Gündede, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden Uzman Dilşad Sağlam, Osmaniye Devlet Hastanesi Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Bilen, Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Bina Sorumluları ve Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE