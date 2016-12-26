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Dün 16:30 TSİ- Osmaniye

Yaban ve sahipsiz sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki yaban ve burada ki sahipsiz sokak hayvanları için yem bırakıldı

Canlıların, ağır kış şartlarından etkilenmemeleri için Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü organizasyonunda, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Derneği, Osmaniye Belediyesi ve Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri ile birlikte yemleme çalışması yapıldı. Temin edilen 300 kilo saman ve 200 kilo yemek artığı yaban hayvanlarının ve sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bırakıldı.

Yemleme faaliyetine Osmaniye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği saman balyası ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı da yemek artıkları vererek destek oldu.

Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, "Yaban hayatını yemleme faaliyetini Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü yapabilecek kapasitede olmasına rağmen sosyal bir farkındalık oluşturmak adına diğer kurum, dernek gibi sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrencilerini de katarak bu organizasyon gerçekleştirildi. Katılım ve destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Küçük ise yaban hayatı besleme faaliyetine hal müdürlüğünden getirilen sebze atıkları ile katkı sağladıklarını belirtti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:30 TSİ - Osmaniye 26 Okunma

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