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Dün 16:33 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de, bazı yerler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Osmaniye Valiliği, 5 - 19 Ocak 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgelerini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edilmesi; Valilik Makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonel faaliyetlere kış döneminde de aralıksız olarak devam edilecek, terör örgütü mensuplarının ilimizde barınmalarına müsaade edilmeyecektir. Milli güvenliğin, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerinin korunması, bölgemizde barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksatları ile kırsal bölgelerimizde icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmeleri yasaklanmıştır. Bu alanlar, vatandaşlarımızın kullandığı yaylaların dışında kalan kırsal bölgelerdir ve yaylalara gidebilecek vatandaşlarımızın kırsal alanlara girmemeleri önem arz etmektedir."

Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; Osmaniye Merkez ilçesi sınırlarında bulunan ve ekli çizelgede koordinatları belirtilen; Tahtın Mezarlığı, Harmancık Tepe, Kösür Dağı, 1669.7 Rakım Tepe, Büyüksorkuntarla Mevkii, Elmacık Tepe, Topbarnaz Tepe, Yağlıpınar Tepe, Mağara Tepe, Göbel Tepe, Havşu Tepe kuzeyi, Havşu Tepe, Gökgedik Mevkii., Kirmen Kayası, Deliktaş Tepe, Aşığın Mğ., Ardıçlı Tepe, Sarımsaklı Tepe, Kirazlı Tepe, Tekedüşen Tepe, Lüllük Tepe, Avar Tepe, Araplı Tepe, Keremin Kaya, Göl Tepe, Kozluk Mvk., At Kayası, Kengerlidüz Mevkii, Keklikoluğuyaylası Mevkii, Tahta Tepe arasında kalan bölgede 5 Ocak 2017 günü saat 00:00:01'den 19 Ocak 2017 günü saat 23:59:59’a kadar on beş gün süre ile “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiği belirtilip, vatandaşların bu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasaklandığı kaydedildi.

Dün 16:33 TSİ - Osmaniye 978 Okunma

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