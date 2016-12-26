Başak Gazetesi | Osmaniye
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Dün 16:36 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de Ruhi Kılıçkıran anılacak

Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Eroğlu, ülkücü şehit Ruhi Kılıçkıran'ın Osmaniye'de anılacağını açıkladı.

Eroğlu, yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi:

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı 4 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 18.30’da "Şehitlerimiz, Şahitlerimiz" ilk Ülkücü Şehit Ruhi Kılıçkıran ve Osmaniye’li Ülkücü Şehitler için anma programı düzenleyecek.

Ruhi Kılıçkıran 22 yaşındaydı. Osmaniye’liydi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiysi. 4 Ocak 1968 günü, iftardan sonra kaldığı Site Yurdu kantinine gelerek kasıtlı bir tartışma çıkaran hain eller tarafından kurşunlanarak şehit edilen, Türk-İslâm davası için verilen ilk ülkücü şehit olan Ruhi Kılıçkıran 'ın naaşı Osmaniye'ye getirildi ve anlamlı bir törenle toprağa verildi.

İlk Ülkücü şehit Ruhi Kılıçkıran’ın ölümünün 49. Yılı münasebeti nedeniyle Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı 4 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 18.30’da "Şehitlerimiz, Şahitlerimiz" ilk Ülkücü Şehit Ruhi Kılıçkıran ve Osmaniye’li Ülkücü Şehitler için anma programı düzenleyecek.

Program ile ilgili açıklama yapan Osmaniye Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Eroğlu; “Şehitler kervanının yol başcısı ağabeyimiz ilk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran ve Osmaniyeli ülkücü şehitlerimizi bir kez daha dualar eşliğinde ve programla anacağız. Tek dertleri vatanın bütünlüğü, milletinin bekası olmuş, yeri gelmiş tabutluklara konulmuş, yeri gelmiş en ağır işkencelere maruz kalmış, bir an bile geri adım atmamış tam tersine önüne çıkan her zorlukları çıktıkları bu kutlu yolda, durmadan yorulmadan devam etmişlerdir. Çıktıkları yolun çetin bir yol olduğunu biliyorlardı. Ruhi Kılıçkıran, Dursun Önkuzu, Mustafa Pehlivanoğlu, Yusuf İmamoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve burada adını sayamadığımız binlerce şehit toprağa düştüler. Türk Dünyasının tek kurtuluş yolu ülkücü hareketten geçmektedir. Bu uğurda bıraktıkları yerden sancağı devralan evlatları, kardeşleri, bozkurtları olarak bizler izlerinden yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ülkücü Hareketin neferleri olan şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. 4 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 18.30’da Cebelibereket Kültür Merkezinde düzenleyeceğimiz anma programımıza tüm halkımız davetlidir” açıklamasında bulundu.

Dün 16:36 TSİ - Osmaniye 27 Okunma

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