Durmuşoğlu Anayasa değişikliği için var gücümüzle mücadele edeceğiz

TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerde en başından bu yana aktif bir şekilde yer alan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, muhalefetin tüm direncine rağmen anayasa değişikliği teklifi için gereken mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmelerine devam ediliyor. Görüşmelerde aktif bir şekilde yer alan Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Cumhurbaşkanının halkoyu ile seçilmesi nedeniyle halka karşı siyasi sorumluluğunun bulunması ve geniş icrai yetkileri nedeniyle gelecekte, yürütmenin diğer tarafı olan başbakan ve bakanlar kurulu ile yaşanabilecek muhtemel devlet krizini ortadan kaldıran bir değişiklik söz konusu, bu değişiklik ülkemizi 2023 hedefine doğru daha emin adımlarla taşıyacaktır.” diyerek anayasa değişikliği teklifinin önemine dikkat çekti.

CHP'li milletvekillerinin komisyonda slogan atmasını eleştiren Durmuşoğlu, komisyonda zaman zaman gerginlikler yaşandığını, teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesiyle beraber milletvekilleri arasında da tartışmaların olduğunu aktararak, CHP ve HDP’nin konuyu bir rejim değişikliği gibi lanse etmeye çalıştığını, bunun çok büyük hata olduğunu, toplumu kutuplaştırmaya yönelik söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini söyledi.

AK Parti’nin, bu konuda en ince ayrıntısına kadar şeffaf bir çalışma sergilediğini ve tavrının net olduğunu anlatan Durmuşoğlu, “Adı Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi olsun hiç fark etmez, dünya uygulamalarındaki aksaklıkların giderildiği bir modeli, önce Gazi Meclisimiz takdir edecek ve ardından da kahraman milletimiz uygun bulursa onaylayacaktır. Söz konusu değişikliği, çocuklarımızın geleceğini düşünerek ve daha geniş bir yaklaşım sergileyerek, Cumhuriyetimizi güçlendirmek olarak görmeliyiz. Türkiye, bunu fazlasıyla hak ediyor.” dedi.