Dart hakem kursu için müracaatlar başladı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığının 2017 yılı faaliyet programında yer alan "Dart Hakem Kursu" 14-15 Ocak Tarihleri arasında Osmaniye'de gerçekleştirilecek. Dart sporuna ilginin her geçen gün arttığı ve hakem ihtiyacının giderilmesi amacıyla hakem kursu açılacağını belirten Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Dart hakemi olmak isteyenlerin düzenlenecek kurslara katılabilmesi için il Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiğini söyledi. Osmaniye’de çok büyük bir ilgi gören Bocce ve Dart sporunda toplam 500 lisanslı ve 300 aktif sporcunun olduğuna dikkat çeken Demir, "İlimizde her geçen gün artan sporcu sayısına karşılık düzenlenen müsabaka ve organizasyonlarda hakem ihtiyacını gidermek amacıyla hakem kursu düzenliyoruz. Dart hakemi olmak isteyenlerin 14 Ocak 2017 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE