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Bugün 17:24 TSİ- Osmaniye

Diş polikliniği çocuklara göre düzenlendi

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki poliklinik,çocuklara göre düzendendi.

Çocukların diş tedavi ve çekiminde korkularının önüne geçmek ve daha mutlu bir diş tedavisi almalarını sağlamak amacıyla diş polikliniklerinin çocukların seveceği ve mutlu olacakları bir mekan haline dönüştürüldü.

Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tek olan Pedodonti Uzmanı Dt. Ayşe Sarıtekin tarafından bu düzenlemenin yapıldığı, eğlenceli diş tedavi odalarında çocuklara çok daha kolay ve mutlu diş tedavi hizmeti verilmekte olduğu kaydedildi.

Bugün 17:24 TSİ - Osmaniye 0 Okunma

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