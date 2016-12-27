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Dün 17:27 TSİ- Osmaniye

Heyelan yayla yolunu ulaşıma kapattı

Son günlerde aşırı derecede yağan kar, heyelana neden oldu.

Osmaniye'de, Zorkun Yaylası Mitisin yolu Çataloluk mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yola düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. İl merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve Zorkun Yaylası güzergahına doğru ilerlerken, 23'üncü kilometresinden sola dönülüp, 3 kilometrelik asfalt yolun takibi sonrasında gidilen bölgeye heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yayla sakinlerinden Halil Ateş, evini kontrol etmek için yaylaya giderken yolun toprak ve kaya parçaları ile ulaşıma kapanmış olduğunu belirterek, "Yaylamızda 300'e yakın ev bulunmaktadır. Vatandaşlarımız hafta sonları piknik amaçlı yada evlerini kontrol etmek için buraya gelmektedir. Ancak yol yağmur ve kar nedeni ile oluşan heyelan yüzünden kapanmış durumda. Yetkililerin yolu biran önce ulaşıma açmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:27 TSİ - Osmaniye 621 Okunma

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