Başak Gazetesi | Osmaniye
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Dün 17:31 TSİ- Osmaniye

Güvencesiz İstihdam ve sonuçları konferansı

'Gençlere Meslek, Ekonomiye Destek" Projesi kapsamında "Güvencesiz İstihdam ve Sonuçları" konulu konferans düzenlendi.

Osmaniye Öğretmenevi'nde ki konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Şahin, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul ve kurum müdürleri, meslek dersleri öğretmenleri, öğrenciler, sektör temsilcileri ve meslek odaları kuruluşları temsilcileri katıldı.

Açılış konuşması yapan Proje Koordinatörü Hasan Gülay, "Projemiz, 15-29 yaş arası gençlerin istihdam edilmesine ve onların kişisel gelişmesine katkı sağlamaya yöneliktir. Projemiz, 400 Bin Euro bütçeli olup, 1 Mart 2016 tarihinde başlamış ve 28 Şubat 2017 tarihinde tamamlanacaktır. Proje, Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önderliğinde 'Bahçe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi', 'Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bahçe Meslek Yüksekokulu', 'Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü', 'TOSÇELİK' ve 'Osmaniye Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği' ortaklığında yürütülmektedir. Proje kapsamında gençlere, girişimcilik, Temel Metal Şekillendirme 'Kaynakçılık', Hasta ve Yaşlı Refakatçısı', "Kadın Model Etek Dikimi ve 'CNC Tezgahları ve Programlama kursu verildi. Mesleki kursları tamamlayanlar TOSCELİK ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde bir ay staj yapmışlardır. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise şöyle konuştu: "Bireylerin çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerine sahip olması sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için günümüzün en temel gerekliliklerinden olduğunu ve ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen faktörlerin başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Ülkemizin genç nüfusa sahip olması aynı zamanda genç iş gücünün eğitimini de önemli hale getirdiğini, genç iş gücünün hangi alanlarda mesleki ve teknik eğitime ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi, ihtiyaçlara göre eğitim planlarının yapılması ile toplumun ve sektörün taleplerine uygun nitelikte iş gücünün yetiştirilmesi gerekir."

Konferans sunumu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Sayan, "Sanayi-okul işbirliği, yeni nesildeki masa başı çalışma isteğinin nasıl kırılabileceği, sigorta güvencesi olmadan çalışmanın doğuracağı sorunlar, iş güvenliğinin önemi, ülkemizdeki işsizliğin yapısal özellikleri ve çözüm önerileri" hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Dün 17:31 TSİ - Osmaniye 24 Okunma

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