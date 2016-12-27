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Dün 17:42 TSİ- Osmaniye

Sevdiği kıza maçtan önce evlenme teklif etti

Osmaniye'de Sevdiği kıza maçtan önce pankart açarak evlenme teklif etti

Osmaniye'de, amatör futbol maçı öncesinde oyunculardan Arif Rişmanlıoğlu, tribünde kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Merve Çoban'a sürpriz evlenme teklifi yaptı. Toprakkale Gençlerbirliği ile Cevdetiyespor arasında oynanan 1. Amatör Ligi müsabakası öncesinde yaşanan ilginç olay sonrasında futbolcu Rişmanlıoğlu, teklifini kabul eden kız arkadaşına yüzük taktı. Osmaniye 1. Amatör Liginde mücadele eden Toprakkale Gençlerbirliği takımının oyuncusu Arif Rişmanlıoğlu, kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Merve Çoban'a evlilik teklifi için hazırlattığı ve arkadaşlarının taşıdığı "Benimle evlenir misin Merve" yazılı pankart ile sahaya çıktı. Takım arkadaşlarının alkışları arasında kız arkadaşını sahaya davet eden Rişmanlıoğlu, ona çiçek vererek yüzük taktı. Maçı takip etmek için tribünleri dolduran futbolseverler ise çifti bir süre alkışlayıp, mutluluklarını paylaştılar. Sürpriz evlilik teklifinin ardından maça başlandı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:42 TSİ - Osmaniye 185 Okunma

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