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Yeni kimlikler, yeni yılda geliyor

Nüfus Müdürü Abdurrahman Aytar, yeni kimlik kartları 2 Ocak'tan itibaren dağıtılacak

Osmaniye İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Abdurrahman Aytar, nüfus cüzdanının yerine alacak olan yeni çipli kimlik kartlarının 2 Ocak'tan itibaren dağıtılmaya başlayacağını bildirdi.

Aytar, yazılık açıklamasında, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun da yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının 02 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye'de dağıtılmaya başlanacağını söyledi.

Osmaniye Merkez ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinde tüm teknik kontrollerin yapıldığını kaydeden Aytar, TC Kimlik kartı başvurularının almak üzere hazır durumda olunduğunu belirtti.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğunu vurgulayan Müdür Aytar, "Polikarbon materyallerden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrikverilerin , üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır." dedi.

Proje ile kimlik kartı ile güvenlik kimlik doğrulaması yapılabileceğinin altını çizen Aytar şöyle devam etti: "Ayrıca, sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir. E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden ev,işyeri ve benzeri kimlik kartı ile erişilebilecektir. Kimlik kartı vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir. Kimlik kartı elektronik imza olarak da kullanılabilecektir. Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyecek bürokrasiyi azaltacaktır. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık gibileri asgariye inecektir." diye bilgi verdi.

Müdür Vekili Abdurrahman Aytar, 2017 yılı kimlik kartı bedelinin; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeni ile düzenlene kimlik kartı için 16 TL , değiştirme nedeni ile düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeni ile düzenlenen kimlik kartı için 32 TL olduğunu, kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsil edildiğini ve yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmayacağını sözlerine ekledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:43 TSİ - Osmaniye 263 Okunma

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