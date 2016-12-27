Köylülere 4 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Gökçedam Köyü muhtarlığı için hazırlanan "Gökçedam Köyü BTC ile Kazanıyor" projesi kapsamında 25 üreticiye 4 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı. 68 bin 750 TL bütçeli olan projenin 13 bin 500 TL'sinin Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) Şirketi tarafından sağlandığı belirtildi. Düzenlenen törene İl Müdür Yardımcısı Mustafa Örel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hayri Uyduran ve Gökçedam Köyü çiftçileri katıldı.

Projenin ayrıca Osmaniye İli Tarım Strateji ve Eylem Planında yer alan ve 3'üncü hedef olan "Zeytin üretimindeki dalgalanmayı azaltmak için uygun zeytin çeşitlerini belirlemek ve bu kapsamda 200 bin adet zeytin fidanı dikmek" hedefinin desteklenmesi bakımından önem arz etmekte olduğu kaydedildi.

Müdür Yardımcısı Örel, proje kapsamında sertifikalı bir adet Gemlik Çeşidi zeytin fidanının KDV dahil 6 TL'ye satın alındığını belirterek, "Fidanlar bölgemizin en büyük zeytin fidanı üreticisi olan Hatay ilinden temin edilmiştir.Proje sonucunda Gökçedam Köyünde susuz, kıraç arazilere 4 bin 500 adet bir yaşında sertifikalı Gemlik Çeşidi Zeytin Fidanı dikilmesi sağlanacaktır. Bu sayede çiftçilerimiz 161 dekar kapama zeytin bahçesi tesis edeceklerdir. Proje ile üretim maliyeti düşük, katma değeri yüksek, kolay pazarlanabilen, ilimizin toprak ve iklim özelliklerine uygun bir tarım ürünü olan zeytinin Gökçedam Köyümüz kıraç arazilerinde yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve böylelikle ürün çeşitliliği sağlanarak çiftçilerin gelirlerinin arttırılması sağlanacaktır. Projenin Gökçedam Köyümüzde uygulanması ile birlikte; tarım sektöründeki istihdam olanaklarının geliştirilmesi, köyden kente doğru olan göç olgusunun tersine çevrilmesine ve Gökçedam Köyümüz için uygun susuz kıraç alanlarda alternatif ürün olarak zeytin fidanı dikilmesi ile tarımsal su kullanımının azaltılmasına katkı sağlanacaktır. Projemiz ülkemiz bitkisel yağ ithalatının azaltılmasına katkı sunacaktır. Zeytin hasat döneminde köylülerimiz bu bahçelerde çalışarak ayrıca bir gelir elde edeceklerdir." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE