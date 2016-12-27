Başak Gazetesi | Osmaniye
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Dün 17:57 TSİ- Osmaniye

Ankara'daki Osmaniyeliler, paça etkinliğinde buluştu

Ankara'da bulunan Osmaniyeliler, düzenlenen paça etkiliğinde bir araya geldi.

Sahibi Osmaniye Belediye eski Başkanı Davut Çuhadar'ın olduğu Güney Restaurantta bir araya gelen Osmaniyeliler hasret giderdi.

Merkezi Ankara'da bulunan Kadirlililer Vakfı (KAVAK) tarafından organize edilen etkinliğe Osmaniye AK Parti milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun yanı sıra çok sayıda bürokrat, işadamı ve Osmaniyeli vatandaş katıldı. İş yeri sahibi Davut Çuhadar bu paçanın Osmaniye bölgesine özel olduğunu ve Ankara'da sadece kendi restaurantlarında yapıldığını, hemşehrilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çuhadar, Osmaniye usulü yapılan paçanın Ankara'da büyük rağbet gördüğünü dile getirdi. Programda açılış konuşmasını yapan KAVAK Genel Başkanı Ömer Yürekli, vakıf olarak amaçlarının Osmanlı'daki gibi kalıcı bir vakıf kurmak olduğunu söyledi. Bu amaçla mülkiyeti kendilerine ait dernek binası satın aldıklarını belirten Yürekli, paçanın bahane olduğunu, amacın Osmaniyeli hemşehelerle bir araya gelmek olduğunu ifade etti. Belediye eski başkanı Çuhadar’a katkılarından dolayı teşekkür eden Yürekli bu tür organizasyonlarla Ankara'da yaşayan Osmaniyelileri bir araya getirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Yürekli daha sonra KAVAK’ın çalışmaları ile ilgili katılımcılara bilgi vererek, teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini ve şu anda 19 ilde şubelerinin olduğunu kaydetti. Etkinliğe katılan AK Parti Osmaniye milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise Osmaniye’ye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Kentin her geçen gün büyüdüğünü belirten Durmuşoğlu Kadirlide kurulan fakülte ile ilin eğitim yuvası olacağını belirtti. Programa katılan yapımcı yönetmen oyuncu Mehmet Emin Eren de şiirleriyle katılımcıları mest etti. Katılımcılara Osmaniye yöresine ait Paça, Kadirli turpu, bulgur pilavı ve tatlı ikram edildi.

Dün 17:57 TSİ - Osmaniye 88 Okunma

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