Başak Gazetesi | Osmaniye
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Dün 19:08 TSİ- Osmaniye

'Asım’ın Nesli'nden Milli Şair Akif'e vefa

OSMANİYE Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile birlikte organizesinde, Mehmet Akif Ersoy'un 80. ölüm yıl dönümünde "80. İl Osmaniye’de Milli Şairimizi Anma ve Anlama" Programı düzenl

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesinin de katkı sağladığı programda binlerce öğrenci bir araya geldi.

Sabah merkez ortaokulların, öğleden sonra merkez liselerin katıldığı programlar, İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından TÜGVA İl Başkanı Av. Talha Akif Gürbüz, hayatından anekdotlarla Mehmet Akif'in farklı yönlerini içeren sunumunu gerçekleştirdi. Kayseri Arka Bahçe Tiyatro ekibinin tiyatro gösterisi ile devam eden program, Şef Özlem Dulkadiroğlu yönetimindeki Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan saz heyeti ve korosunun seslendirdiği Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden bestelenen şarkılar ile sona erdi. Programa İl Milli Eğitim Şube Müdür Saffet Sarıdağ, Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanı Av. Talha Akif Gürbüz , Vakıf Ortaokul Koordinatörü Hakan Gül, Yönetim Kurulu Üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenleri de yer aldı.

Dün 19:08 TSİ - Osmaniye 13 Okunma

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