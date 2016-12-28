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Dün 19:10 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'den 100 ton un yardımı

MEMUR - SEN Osmaniye Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 100 ton un yüklü 4 tır, Halep'ten tahliye edilen Suriyel...

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MEMUR - SEN Osmaniye Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 100 ton un yüklü 4 tır, Halep'ten tahliye edilen Suriyelilere gönderildi. Memur-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, İl Özel İdare Binası yakınında düzenlenen uğurlama töreninde, Halep'e yardım için bir tır olarak başladıkları kampanyanın desteklerle dört tır'a ulaştığını söyledi.

Yardımların kabul olması temennisinde bulunan Şube Başkanı Kahraman, Suriye'de biran önce barış ve huzurun gelmesini diledi. Kahraman, "Bu gün bir tır hesap ederek başladığımız yardım kampanyamızın dört tıra ulaşması bizleri mutlu etti. Allah hayırlarımızı kabul etsin." diye konuştu. Yardımda bulunanlara teşekkür eden AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini söyledi. Önal, " Uzak coğrafyada, yakın coğrafyada olsa mazlum, mağdur, yüreği buruk ‘bize bir yardım yapacak din kardeşimiz yok mu?’ diye feryat eden kardeşlerimizin o çığlıklarını duyup onların yardımlarına koşmak için karınca kaderince gayret sarf edebilmek önemlidir. Bu duyguyu taşıyıp en ön planda sergilediğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah bizleri bu duygudan mahrum etmesin. Çünkü Müslümanların arasında birlik beraberlik bozulduğu zaman, işte bizim için en büyük tehlike odur." dedi.

İHH İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Nadir Sarıcan'nın yaptığı duanın ardından 4 tır, Halep'ten tahliye edilen Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Dün 19:10 TSİ - Osmaniye 35 Okunma

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