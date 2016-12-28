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Dün 19:11 TSİ- Osmaniye

Okul Müdürlerine 'Eğitimin Niteliği' toplantısı

OSMANİYE İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Birimi tarafından, merkez İlçe okul müdürlerine yönelik, "Yeni Dönemde Eğitimin Niteliği" konulu topla...

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OSMANİYE İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Birimi tarafından, merkez İlçe okul müdürlerine yönelik, "Yeni Dönemde Eğitimin Niteliği" konulu toplantı düzenlendi. Oğuz Anadolu Lisesi Konferans Salonunda ki toplantıda konuşan Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, "Yeni dönemde nasıl bir eğitim? sorusunu sormak ve doğru cevabı bulmak zorundayız. Bunu yaparken içinden geçtiğimiz zamanın ruhunu idrak etmeye özen göstermeliyiz . Ezberden çok analitik, sorgulayan ve eleştiren bir eğitim hedeflemeliyiz . Verdiğimiz eğitimin hayata dokunan somut karşılığı olmalıdır." dedi.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul müdürlerinin katıldığı toplantıda, "Yeni Dönemde Eğitimin Niteliği" hakkında ve Eğitimde iyi örnekler Osmaniye 2017, Proje temelli Çalışma, Değerler Eğitimi Çalışmaları, Dezavantajlı çocuklara yönelik yapılacak çalışmalar, Sağlıklı beslenme, Çocukların aşılarının takibi gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Dün 19:11 TSİ - Osmaniye 15 Okunma

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