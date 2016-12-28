Bursa Siyahı İncir Fidanları üreticilere dağıtıldı

İncir yetiştiriciliğinin iklim koşulları dikkate alındığında Osmaniye için uygun bir tür olduğunu belirten Örel, "Türkiye, Dünya'da kuru ve sofralık incir üretimi ve ihracatı yapan en önemli ülkedir. Mevcut durumda, sofralık incir ihracatımızın tamamına yakını "Bursa Siyahı" çeşidi ile gerçekleştirilmektedir. Bu çeşit Bursa ili dışında son yıllarda, erkenci yetiştiriciliğin avantajları nedeniyle, Akdeniz Bölgesi'ndeki Adana, Hatay ve Mersin illerinde hızla yayılmaktadır. Osmaniye İli Tarım Stratejisi ve Eylem Planı Hedef:11'in "100 dekarlık alanda sofralık incir yetiştiriciliği yapmak" desteklenmesi amacıyla 250 adet sofralık "Bursa Siyahı" incir fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kurulacak demonstrasyonlar ile Bursa Siyahı incir çeşidinin ilimiz koşullarındaki performansı detaylı olarak ortaya konacaktır." dedi.

İncirde Bursa Siyahı çeşidinin taze tüketim amacı ile üretildiğine dikkat çeken Müdür Örel, "Ağacın gelişme durumu kuvvetli ve yayvandır. Yaprakları üç-beş loplu derin girintili sık tüylüdür. Yellop oluşturmaz, döllenme ihtiyacı vardır. Meyve olgunlaşması Akdeniz Bölgesinde Ağustos başından Ekim ayı ortalarına kadar devam etmektedir. Meyveleri iri, şekli yuvarlaktır. Kabuk rengi koyu mor veya morumsu siyahtır. Bursa Siyahı meyveleri iri, gösterişli, kabuk ve iç rengi ile albenili, iyi kaliteli sofralık bir çeşittir. İncir meyvesinin insan sağlığına olan faydaları ise şunlardır; Taze ve özellikle kuru incirin yenilmesiyle insan bedeninin hücreleri yenilenir. İncir, içerdiği yüksek orandaki liflerle vücuda alınan kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlar. Sindirimi kolaylaştırır, vücudu bakterilere karşı korur. Kemik ve dişlerin oluşumu ile sağlıklı olmalarında etkendir. İçerdiği kalsiyum diğer besinlerdekine göre daha kolay sindirilir. Süt içmeyen kişilerin incir yemeleri tavsiye edilir. İncir, içerdiği benzaldehit adlı maddeyle kanserli hücrelerin büyümesini önler. Kansere karşı etkili olur. Vücuda kuvvet ve enerji verir. Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir. Halsizliğe ve unutkanlığa iyi gelir. Öksürük ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Nezle ve bronşite faydalıdır. Bakteri ve virüslerin çoğalmasını önleyerek hastalıklara karşı direnci artırır." diye bilgi verdi.