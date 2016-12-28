Kros şampiyonlarına kupa ve madalya

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Koşu Parkurunda toplanan öğrenciler, Yıldızlar ve Gençler Kategorisinde "Kız-Erkek" olmak üzere 2 kategoride, 2 bin, 3 bin ve 5 bin metrede mücadele etti. Yarışma sonunda Yıldız Kızlar Kategorisinde Esnaf Kefalet Ortaokulu birinci, Kadirli Ortaokulu ikinci ve Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü oldu. Yıldız Erkekler Kategorisinde ise Isızca Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu birinci, Sumbas Binali Yıldırım YİBO ikinci ve Esnaf Kefalet üçüncü oldu. Genç Kızlar A Kategorisinde Kadirli 80.Yıl Cumhuriyet Lisesi Anadolu Lisesi birinci, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Anadolu Lisesi ikinci, Genç Erkekler A Kategorisinde Kadirli 80.Yıl Cumhuriyet Lisesi Anadolu Lisesi birinci, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Atatürk Lisesi üçüncülük elde etti. Genç Kızlar B Kategorisinde Kadirli 80.Yıl Cumhuriyet Lisesi Anadolu Lisesi birinci, Hasan Aybab Anadolu Lisesi ikinci, Genç Erkekler B Kategorisinde Kanuni Cevdetiye Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci ve Kadirli 80.Yıl Cumhuriyet Lisesi Anadolu Lisesi ikinci oldu. Dereceye giren öğrencilere alanda düzenlenen törenle kupa ve madalya ödülleri verildi.