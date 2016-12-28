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Dün 19:16 TSİ- Osmaniye

Sokak köpekleri için kulübe yaptılar

OSMANİYE Belediyesi'nin desteği ve Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri üyelerinin katkılarıyla, sokak köpekleri için kulübe yapıldı.

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Soğuk hava şartlarının ağırlaştığı kentte sokak hayvanları unutulmadı. Sahipsiz canlıların yoğun olarak yaşadığı kırsal kesimde ve dağlık alanlara konulmak üzere atık malzemelerden köpek kulübesi yapılıp belirlenen bölgelere bırakıldı. OKÜ öğrenci kulüpleri üyeleri, palet, izolasyon köpükleri, vida ve branda gibi malzeme kullanarak birçok sokak köpeğinin barınabileceği kulübeler yaptılar. Hayvan severlerin sokak köpekleri için yaptığı kulübeler Zorkun yolu üzerinde Çift Mazı mevkiine ve değişik alanlara bırakıldı. Etkinlik, köpeklerin soğuklarda yiyecek sıkıntısı çekmemesi için ve kulübelere alışması için besleme faaliyeti ile devam etti. Kulüp öğrencileri, hava şartlarının ağırlaşması ile sokak köpeklerinin beslenme ve barınmada oldukça zorlandıklarını belirterek, "Osmaniye Belediyesi ile birlikte sokak köpekleri için kulübeler yapmaya karar verdik. Bizlere destek veren Sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya çok teşekkür ediyoruz." dediler. Düzenlenen etkinliğe Osmaniye Belediyesi meclis üyesi Oğuzhan Saçıkara ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Dün 19:16 TSİ - Osmaniye 11 Okunma

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