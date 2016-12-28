Osmaniye ve köydeki öğrencileri kaynaştıran proje

İçerisinde oyuncak, ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu hediye paketleri Merkeze bağlı Hemite Köyündeki Gökçedam İlkokul-Ortaokul'da okuyan öğrencilere dağıtıldı. Programda ayrıca öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kurucu Selim Çiftçi, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde birlik beraberlik dayanışma etkinliği için bu projenin hazırlandığını söyledi. Çiftçi, "Eşim Çiğdem Çiftçinin katkıları ve okul müdürümüz Zeliha Güzel koordinatörlüğünde tüm okul öğretmenleri ve öğrencilerimizin katılımıyla bu projemiz gerçekleşmiştir. Okul olarak bu tür projeleri önemsiyoruz. Son günlerde yaşanılan olaylardan sonra bu tür birlikteliklerin devamının önemli olduğunu değerlerimizi öğrencilerimize aktarmanın sevinci içerisindeyiz." dedi. Gökçedam İlkokul - Ortaokul Müdürü Ahmet Ekren, kurumda 140 öğrenciye eğitim verildiğini belirterek, Özel Selim Çiftçi Ortaokulu öğrencilerinin ziyaretlerinden onur duyduklarını söyledi. Müdür Ekren, "Okullar bugünler için vardır. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Artık bir kardeş okulumuz oldu. Biz bundan sonra her zaman yanımızda Özel Selim Çiftçi Ortaokulunu büyük bir güç olarak göreceğiz. Kardeş okul projesi kapsamında yapılan bu ziyaretten dolayı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi. Kokuşmaların ardından isimleri okunan köy okulundaki öğrencilere, hediyeleri takdim edildi. Osmaniye merkezdeki okul ile köy okulundaki öğrencileri kaynaştıran etkinlikte öğrenciler birbirleriyle sohbet edip çeşitli oyunlar oynadılar.