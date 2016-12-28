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Dün 19:21 TSİ- Osmaniye

Kent konseyi kadınlar meclisi toplandı

Karatepe Park Otelde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan Kadirli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Tacettin Kabaktepe ile birlikte Kent Konseyi Kadınlar Meclisi üyeleri katıldı.

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Başkan Tarhan toplantıda yaptığı konuşmada Kent Konseyi Kadınlar Meclisi üyelerine yönelik düzenlenen toplantının belirli zamanlarda yapılacağını söyledi.

Kadirlide yaşayan kadınların yaşamlarının kolaylaşmasına ve sorunlarının çözülmesine yönelik her zaman destek vereceklerini ifade eden Başkan Tarhan Kadınların kent yaşamına ve sorunlarına sahip çıkarak aktif olarak katılma ve ortak çözüm arayışıyla kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan meclise katılan kadın üyelerimize özverili çalışmalarında başarılar diliyorum. Kadirli hepimizin. dedi.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Tacettin Kabaktepe ise cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim hukuk sağlık ekonomik siyasal kültürel ve toplumsal olmak üzere her alandaki tüm uygulamalara karşı mücadele edecek meclis üyelerine çalışmalarında kolaylıklar dileklerinde bulundu.

Kadirli Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayıran da ilkini düzenledikleri birlik beraberlik ve tanışma toplantısıyla çalışmalarına start verdiklerini belirterek desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhana teşekkür etti.

Dün 19:21 TSİ - Osmaniye 24 Okunma

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