Başak Gazetesi | Osmaniye
12° OSMANİYE
Bugün 11:09 TSİ- Osmaniye

Toprakkale'de Kurtuluş Bayramı Coşkusu

Toprakkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yıl dönümü ilçe merkezinde çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

29 Aralık Kurtuluş Parkı Atatürk Anıtı önünde çelen sunma töreni ile başlayan program ilçe şehitliğinin ziyareti ile devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan törene İlçe kaymakam vekili Muammer Balcı, Belediye Başkanı İbrahim Demirci, Garnizon komutan vekili Üstteğmen Sadullah ALTINTAŞ, kurum idare amirleri, çeşitli illerden gelen Kuvayi Milliye ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende halkın bayramını kutlayan Belediye Başkanı İbrahim Demirci şu ifadeleri kullandı.''Bugün ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yıl dönümü kutlamaları için burada toplandık. Tarihin bizlere öğrettiği gibi biz Türkler hiç bir zaman esaret altında yaşayamayız. Biliyoruz ki Kurtuluş Savaşında olduğu gibi sonrasında da hiç bir iç ve dış düşmanlardan korkmadık, yılmadık ve yıkılmadık. Atalarımızın bizlere mirası bu cennet vatanı kahramanca koruyan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bugün programımız da ülkemizin son günlerde yaşadığı üzücü olaylar ve şehitlerimiz için konser ve eğlence organizasyonlarımızı iptal ediyoruz. Törene katılan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum.''dedi.

Törenin son bölümünde ise Kurtuluş ve bağımsızlık konulu şiirler okundu.Halk oyunları ekibi kısa bir gösteri yaptı. Toprakkale Belediyesinin düzenlediği 2.Kurtuluş Koşusu,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ''15 Temmuz ve Milli Mücadele '' Konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği ''29 Aralık Kurtuluş Kupası'' adında kurumlar arası oynan futbol müsabakasında dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler verildi.

Bugün 11:09 TSİ - Osmaniye 23 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Silaj Paketleme Projesi ödüllendirildi mask

Silaj paketleme projesi ödüllendirildi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Yeni Yıl Mesajı Yayınladı mask

Osmaniye belediye başkanı kadir kara yeni yıl mesajı yayınla...

Osmaniyenin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95.Yıldönümü Etkinlikleri Başladı mask

Osmaniyenin düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yıldönümü etki...

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı mask

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

112'nin başarılı çalışması sürüyor mask

112'nin başarılı çalışması sürüyor

Kılavuz'dan Ülkü Ocaklarına Ziyaret mask

Kılavuz'dan ülkü ocaklarına ziyaret
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 549
Osmaniye'de, bazı yerler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi mask

Osmaniye'de, bazı yerler geçici özel güvenlik bölgesi ilan e...

Heyelan yayla yolunu ulaşıma kapattı mask

Heyelan yayla yolunu ulaşıma kapattı

Yeni kimlikler, yeni yılda geliyor mask

Yeni kimlikler, yeni yılda geliyor

ATTDER 112 ekibine yapılan saldırıyı kınadı mask

Attder 112 ekibine yapılan saldırıyı kınadı

Sevdiği kıza maçtan önce evlenme teklif etti mask

sevdiği kıza maçtan önce evlenme teklif etti

Osmaniyenin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95.Yıldönümü Etkinlikleri Başladı mask

Osmaniyenin düşman işgalinden kurtuluşun...

Okul çıkışında intihar etti mask

Okul çıkışında intihar etti

Şehitlerimizin Çocuklarına Dizüstü Bilgisayar Verildi mask

Şehitlerimizin çocuklarına dizüstü bilgi...

TÜED İskenderun şubesi protokol ziyaretlerini sürdürüyor… mask

Tüed iskenderun şubesi protokol ziyaretl...

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı mask

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlat...

112'nin başarılı çalışması sürüyor mask

112'nin başarılı çalışması sürüyor

Yeni internet dolandırıcılığına karşı polis uyarısı mask

Yeni internet dolandırıcılığına karşı po...

Vali Kerem Al’ın Yeni Yıl Kutlama Mesajı mask

Vali kerem al’ın yeni yıl kutlama mesajı

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 549
GİRİŞ YAP KAYIT OL