Toprakkale'de Kurtuluş Bayramı Coşkusu

29 Aralık Kurtuluş Parkı Atatürk Anıtı önünde çelen sunma töreni ile başlayan program ilçe şehitliğinin ziyareti ile devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan törene İlçe kaymakam vekili Muammer Balcı, Belediye Başkanı İbrahim Demirci, Garnizon komutan vekili Üstteğmen Sadullah ALTINTAŞ, kurum idare amirleri, çeşitli illerden gelen Kuvayi Milliye ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende halkın bayramını kutlayan Belediye Başkanı İbrahim Demirci şu ifadeleri kullandı.''Bugün ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yıl dönümü kutlamaları için burada toplandık. Tarihin bizlere öğrettiği gibi biz Türkler hiç bir zaman esaret altında yaşayamayız. Biliyoruz ki Kurtuluş Savaşında olduğu gibi sonrasında da hiç bir iç ve dış düşmanlardan korkmadık, yılmadık ve yıkılmadık. Atalarımızın bizlere mirası bu cennet vatanı kahramanca koruyan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bugün programımız da ülkemizin son günlerde yaşadığı üzücü olaylar ve şehitlerimiz için konser ve eğlence organizasyonlarımızı iptal ediyoruz. Törene katılan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum.''dedi.

Törenin son bölümünde ise Kurtuluş ve bağımsızlık konulu şiirler okundu.Halk oyunları ekibi kısa bir gösteri yaptı. Toprakkale Belediyesinin düzenlediği 2.Kurtuluş Koşusu,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ''15 Temmuz ve Milli Mücadele '' Konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği ''29 Aralık Kurtuluş Kupası'' adında kurumlar arası oynan futbol müsabakasında dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler verildi.