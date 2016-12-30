CHP İl Başkanı Güzelmansur Erzin’de Sorunları Dinledi

CHP Erzin ilçe teşkilatı binasında ziyarette bulunan il başkanı Mehmet Güzelmansur CHP Erzin ilçe binasında partililerle bir araya gelerek ilçenin sorunlarını dinledi.

Toplantıya il yönetim kurulu üyeleri, il kadın kolları başkanı, Erzin ilçe başkanı Ali Sarar, ilçe yönetim kurulu üyeleri Kazım Güven; Şahay Özgür, Emin Özmen, Melih Çelen,Ahmet Faik Özaslan,Şenay Özsoy liçe kadın kolu başkanı Dilek Mert, CHP belediye meclis üyeleri Nermin Danış ,Nejdet Sökmen ve partliler iştirak ettller.

Hatay CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur Erzin ilçe binası önünde kurban kesilerek karşılandı. Daha sonra ilçe binasına çıkan Güzelmansur burada partllere hitap etti ve sorunlarını dinledi ve partililerin sorularını cevapladı.

İlçe binasından ayrıldıktan sonra partlilerle birlikte Gökedere mahallesindeki HBB çalışmalarını yerinde izleyen ,Güzelmansur daha sonra emekliler Derneğini ve sonra soyal demokratların uğrak yeri olan bilinen Midikin kahvesi ziyaretttinde sorunları dinledi

Haber:Adil COŞKUNER-Erzin