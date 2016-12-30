Kılavuz'dan ülkü ocaklarına ziyaret

Halep’te yaşanan drama seyirci kalmayan ve başlatmış oldukları kampanyayla 40 tır dolusu yardım malzemesini sıkıntı içerisindeki Türkmen kardeşlerimize teslim etmek için bölgeye gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay KILAVUZ programın son gününde Osmaniye’yi de ziyaret ederek ilimizdeki Türkmenlere yapılan yardımlara katıldı. Osmaniye gişelerinde Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Eroğlu ve büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Ülkücü Hareketin ve Ülkü Ocaklarının her zaman Soydaşlarımızın arkasında olduğunu susan dünyaya inat her zaman bu zulmün karşısında olacaklarını ifade eden KILAVUZ bu çilenin kabul edilemeyeceğini ve Ülkücü Hareket icin Kayseri neyse Türkmen Dağı da odur Ankara neyse Halep’te odur diyerek sözlerine son verdi. Türkmen aileler yapılan yardımların sadece bugün değil sürekli yapıldığını bu konuda Ülkü Ocaklarının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ederek teşekkür ettiler.

Daha sonra Osmaniye Ülkü Ocaklarını ziyaret eden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay KILAVUZ burada kendisini karşılayan teşkilat mensuplarıyla gündeme dair sohbet etti. Bilge Liderimizin memleketinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum diyerek sözlerine başlayan KILAVUZ, Sohbette son günlerde Ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan, dünya Türklüğü ’nün ve İslam aleminin büyük bir sınavdan geçtiğini Ama bu sınavdan Hakkın tarafını tutanların galip geleceğini ifade etti. Üniversite ve lisede okuyan gençlere biran önce okullarınızı iyi dereceyle bitirip Ülke yönetiminde söz sahibi olmalısınız bu Ülkenin yönetiminin Türk Milliyetçileri tarafından olması gerektiğini ifade etmiştir. Osmaniye’nin Bilge Liderimizin memleketi olduğu ve bu Davanın ilk şehidi Ruhi Kılıçkıran ağabeyin memleketi olduğu bu yüzden çok önemli olduğunu söylemiştir. Son olarak Osmaniye Ülkü Ocaklarının faaliyetleriyle gurur duyduklarını teşkilat, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yaptığı başarı çalışmalar nedeniyle Sadece İl Ocak Başkanımız değil aynı zamanda da kardeşim olan Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Eroğlu beye ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum diyerek sözlerine son verdi.