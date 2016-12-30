Öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı:20 yaralı

Kaza saat 08.10 sıralarında Musa Şahin Bulvarı Yeni Belediye Binası önünde meydana geldi. Toprakkale Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan 56 yaşındaki Ali Gök, yönetimindeki 80 EF 442 plakalı minibüs, Adana istikametine seyir halinde iken havanın da yağışlı olması nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada araç içerisinde bulunan Enes İyin (16), Beyza Kılıçal (15), Arif Keleş (17), Emre Karbeyaz (15), Mustafa Yaşar (15), Hatice Bakıcı (16), Ali Çam Sarı (15), Üzeyir Gündeş (15), Serhatcan Özdemir (15), Azad İkto (14), Oktay Köken (15), Çiğdem Özkan (15), Dilara Tosun (15), Ayşe Sümeyye Keleş (15), Veysel Gül (16), Hira Nur Emek (16), Mehmet Turan (15), Elif Çolak (15) ve Eda Kurnaz (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi, Özel Park Hastanesi ve Yeni Hayat Hastanesine kaldırıldı. Servis sürücüsü Ali Gök ise kazanın etkisiyle araçta sıkıştı. Osmaniye Belediyesi Kurtarma Ekibinin çalışması sonucu çıkartılan sürücü Gök, hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE