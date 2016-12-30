Başak Gazetesi | Osmaniye
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Bugün 11:40 TSİ- Osmaniye

Vali Kerem Al’ın Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Osmaniye Valisi Kerem Al yazılı bir açıklama yaparak yeni yılı kutladı.

Vali Al mesajında şunları söyledi:

“Olumlu ve olumsuz gelişmeleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla 2016’yı geride bıraktık.Yeni umut ve beklentilerle 2017’ye giriyoruz. Osmaniyeli hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyor, barış huzur ve refah diliyorum.

Yeni yılın, müreffeh bir geleceğe adım atılması yolunda dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesi; dahaiyiye, daha güzele vasıl olmak için azim ve gayretlerimizi arttırması en büyük ümidimdir.

2017 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmanın bütün güzelliklerine ve imkânlarına sahip Osmaniye’mizi layık olduğu seviyeye taşımak için her türlü fedakârlığı göstererek çok çalışmak en önemli görevimiz ve en büyük hedefimizdir.

Sevgili Hemşehrilerim

2016 ya dair yaşanan bütün olumsuzluklar ve müessif olaylar geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı asla engellememeli. Ülkemiz ve Osmaniye’miz sahip olduğu değer ve kazanımlar sayesinde yoluna emin adımlarla devam etmelidir.

Milletçe geldiğimiz bu noktanın kıymetini çok iyi bilmeli, gelecek nesillere ekonomik sosyal ve kültürel açıdan gelişmiş huzurlu bir ülke bırakmak için çaba göstermeliyiz.

Unutmayalım ki, bu güçlü devletin eşit ve hür vatandaşları olarak hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bu geminin her bakımdan daha güzel ve aydınlık bir geleceğe doğru yoluna devam etmesi ortak sorumluluğumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının dünyamız ülkemiz ve Osmaniye’miz için güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyor, bu kadim topraklarda huzur hâkim olsun diye toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor,selam ve saygılarımı sunuyorum.”

Bugün 11:40 TSİ - Osmaniye 19 Okunma

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